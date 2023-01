Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Feste und Konzerte - das bringt das Jahr 2023 in der Region

Der Mathaisemarkt in Schriesheim findet wieder wie gewohnt statt, das Festival in Ladenburg ist noch mit Fragezeichen behaftet. Wir fassen zusammen, was hier und in Heddesheim, Hirschberg und Ilvesheim 2023 zu erwarten ist.