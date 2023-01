Hankook baut Rennreifen für Lamborghini

Der südkoreanische Reifenhersteller Hankook und die italienische Sportwagenmarke Lamborghini Squadra Corse gehen eine Reifenpartnerschaft ein. Ab der Saison 2023 fungiert Hankook als offizieller technischer Partner und exklusiver Reifenlieferant der Lamborghini Super Trofeo.



Die internationale Markenmeisterschaft umfasst drei Serien, die auf vier Kontinenten ausgetragen werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, hat Hankook einen neuen, leistungsstarken Rennreifen entwickelt. Der Ventus Race ist speziell auf den Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 zugeschnitten und liefert mit seinem Medium Compound bei allen Bedingungen und auf allen Rennstrecken ein hohes Grip-Level bei maximaler Konstanz.



Der neue Super-Pneu kommt zukünftig in der Lamborghini Super Trofeo Europe, North America und Asia zum Einsatz. Hankook liefert an den Rennstrecken auch den technischen Support und unterstützt mit seinen Ingenieuren und Mechanikern die Fahrer und Teams vor Ort.



"Mit der Lamborghini Super Trofeo Partnerschaft erweitert Hankook sein internationales Motorsport Engagement um einen klangvollen Namen und drei spannende Serien", sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. Dies sei ein weiterer Schritt, der die Marke im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter voranbringe.



Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, ergänzt: "Wir freuen uns, diese neue Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen und wertvollen technischen Partner wie Hankook beginnen zu können." Er sei sich sicher, dass die Lamborghini Super Trofeo Plattform der erste Schritt auf dem langfristigen Weg sei und beiden Seiten starke Ergebnisse bringen werde.

