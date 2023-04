Gourmet-Koffer in DS 4 und DS 7 "Esprit de Voyage"

Die Redensart "Leben wie Gott in Frankreich" hat mit dem französischen Lifestyle zu tun. Und dieses Savoir-vivre spiegelt sich einmal mehr im Konzept der Pariser Marke DS Automobiles: Ein exklusiver Gourmet-Koffer gehört künftig ins Portfolio. Die Transportbox enthält unter anderem Gläser, Tiegel und eine Flasche, mit denen kleine Köstlichkeiten, Flüssigkeiten oder Zutaten hygienisch einwandfrei aufbewahrt, transportiert und mit Gleichgesinnten geteilt werden können.



Ziel soll sein, das Erkunden fremder Kulturen und Küchen zu fördern, um so die sensorischen Erfahrungen einer Reise weiter zu intensivieren. Das Design Studio von DS entwickelte den Gourmet-Koffer zusammen mit Sternekoch Julien Dumas. Die von der französischen Reisegepäckmanufaktur La Malle Bernard gefertigte Kassette begleitet den Marktstart der neuen Modelle DS 4 und DS 7 in der Ausstattungslinie "Esprit de Voyage".



Zahlreiche Details des Gourmet-Koffers zeugen von der Handwerkskunst bei der Fertigung. Die aus Leder handgenähten Tragegriffe weisen Einsätze im für DS Automobiles typischen Hufnagel-Muster (Clous de Paris Guillochierung) auf. Die Schließen sind aus vernickeltem Metall gefertigt. Zierprägungen zeigen die Signatur der Collection Esprit de Voyage. Die Feinschmecker-Box beinhaltet:



- drei Reagenzgläser

- eine Flasche

- zwei große Gläser

- sechs kleinere Tiegel

- ein Schneidebrett aus Walnussholz

- ein Schälmesser von Patrick Bonneta

- ein Honiglöffel

- ein Korkenzieher

- ein Notizbuch und ein Stift



Der handgefertigte Gourmet-Koffer geht neben seiner Integration in DS 4 und DS 7 "Esprit de Voyage" in einer streng limitierten Auflage von nur zehn Exemplaren in den öffentlichen Verkauf über die Online-Boutique von DS Automobiles und ist zum Preis von 4.000 Euro erhältlich.

