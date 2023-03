GLA und GLB von Mercedes-AMG moderner ausgestattet

Mehr drin in GLA und GLB: Mit zahlreichen Neuerungen und einer erweiterten Serienausstattung schickt Mercedes-AMG seine kompakten SUVs in den nächsten Modellzyklus. Optische Akzente setzen dabei die neu geformte Frontschürze mit AMG Wappen sowie die neuen Lichtsignaturen für die Frontscheinwerfer und die Heckleuchten.



Serienmäßig ist nun ausschließlich LED-Technologie für die Beleuchtung im Einsatz. Optional sind "Multibeam"-LED-Frontscheinwerfer erhältlich. Weiteres Erkennungsmerkmal der Modellpflege: Die Radhausverbreiterungen des GLA sind nun in Wagenfarbe lackiert.



Auch hinsichtlich Motorentechnik gibt es Neues: GLA 35 4Matic und GLB 35 4Matic erhalten nun serienmäßig den Riemengetriebenen Starter-Generator (RSG) und ein zusätzliches 48-Volt-Teilbordnetz. Der RSG der zweiten Generation fungiert als Mild-Hybrid. Neben dem temporären Leistungsschub von 10 kW/14 PS ermöglicht er auch Funktionen wie Segeln und Rekuperieren für mehr Effizienz.



Die 48-Volt-Technologie soll zudem den Komfort steigern, indem die Übergänge der Start-Stopp- und der Segel-Funktion fast unmerklich erfolgen. Der durchzugsstarke 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor leistet 225 kW/306 PS, die über das AMG Speedshift DCT 8G-Getriebe und den Allradantrieb variabel auf alle vier Räder verteilt werden. Die sportlichen Fahrleistungen sind verknüpft mit einer weiten Spreizung des Fahrerlebnisses - von sehr sportlich bis komfortabel.



Im Interieur ist die jüngste Generation des AMG-Performance-Lenkrads Standard. Die AMG Lenkradtasten überzeugen mit brillanten Displays und intuitiver Bedienlogik. Hierüber lassen sich wichtige Fahrfunktionen und alle Fahrprogramme ansteuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen.



Auch das MBUX-Infotainmentsystem ist mit neuem, AMG-spezifischen Screendesign und erweiterten Funktionen auf dem aktuellen Stand. Minigames vertreiben beim Parken die Zeit. Apple Car Play und Android Auto lassen sich kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Höhere USB-Ladeleistung und ein zusätzlicher USB-C Port verbessern die Connectivity.



Auch einige Fahrassistenzsysteme bieten einen erhöhten Leistungsumfang. Der Aktive Spurhalte-Assistent beispielsweise korrigiert nun per sanftem Lenkungseingriff statt über das ESP-System. Das ist deutlich komfortabler. Die nächste Generation des Park-Pakets unterstützt das Längseinparken und bietet die 360-Grad-Visualisierung bei kameraunterstütztem Parken mithilfe von 3D-Bildern.

