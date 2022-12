Genesis eröffnet zweites Studio in Deutschland

Es ist soweit, nachdem das erste deutsche Genesis Studio im Standort München im Frühjahr 2021 eröffnet wurde, ist nun das zweite Genesis Studio in Frankfurt am Main in den Betrieb übergegangen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war bei der Eröffnung vor Ort.



Das neue Frankfurter Genesis Studio befindet sich mitten in der Innenstadt, genauer in der "Große Eschenheimer Straße 14" direkt hinter der Zeil. Praktisch, dass das Myzeil Parkhaus nebenan ist, für ausreichend Parkplätze ist also gesorgt - auch wenn der Stundenpreis mit fünf Euro etwas überzogen ist.



Zur feierlichen Eröffnung sind zirka 120 Gäste geladen, unter ihnen auch der koreanische Generalkonsul Kyungseok Ko, der die Feierlichkeiten mit einer Rede auf Deutsch eingeleitet hat bevor die Kollegen von Genesis, unter ihnen Lawrence Hamilton (Managing Director Genesis Motor Europe), Delf Schmidt (Managing Director Genesis Motor Deutschland) und Carsten Pittelkow (Studio Manager Frankfurt) übernahmen.



Zu sehen sind im Studio montags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr drei ausgestellte Fahrzeuge des koreanischen Premiumherstellers auf einer 300 Quadratmeter großen, modernen Showroom Fläche. Für etwas mehr Privatsphäre befinden sich direkt an den Showroom angeschlossen zwei weitere Beratungsräume. Falls das gewünschtes Modell nicht ausgestellt ist, könnte sich dieses noch in der Parkgarage befinden.



Hier kann das Fahrzeug mit dem Berater angeschaut werden und gegebenenfalls steht es gleich zu einer kurzen Probefahrt zur Verfügung. Auch wenn es sich nicht um ein klassisches Autohaus handelt, ein Auto kaufen kann man definitiv. Dieses wird dem Kunden dann übrigens per Autotransporter von Genesis direkt nach Hause geliefert. Ebenfalls ausgestellt sind die von Genesis vertriebenen Wallboxen, die beim Autokauf mitbestellt werden können.



Ein Pop-Up Weihnachtsmarkt lenkt besondere Aufmerksamkeit auf das neue Studio, er öffnet direkt vor den Türen des Standorts. Ein Lounge-Zelt, ein Geschenke-Einpack-Service und der koreanische Food Truck liefern den Gästen einen Vorgeschmack auf die koreanische Gastfreundschaft. Der Weihnachtsmarkt ist an den drei Dezember-Wochenenden vor Weihnachten immer freitags und samstags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.



Mike Neumann / mid

