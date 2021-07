Freiheit und Abenteuer im Hotel VW-California

Der Volkswagen California steht wie kein anderes Reisemobil für das Gefühl von Freiheit und Abenteuer - und im Hinterland gibt es jetzt die passenden Plätze. Gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Hinterland Camp GmbH Orte in absoluter Alleinlage kuratiert. Lesley-Ann Jahn, Head of Social Media & Communications, Hinterland erzählt dem Motor-Informations-Dienst (mid) die Details:



Auf der gemeinsamen Website (www.hinterland.camp/hotel-vw-california) können Fahrer der VW-Kultfahrzeuge einzigartige Stellplätze buchen, die die Schönheit, Vielfalt und den Erlebnisreichtum des Hinterlandes in Deutschland erfahrbar machen: exklusive Wassergrundstücke an Flüssen und Seen, Plätze inmitten von Apfelbäumen, Weinreben oder zwischen Alpakas, auf Wiesen, am Waldrand und in den Bergen mit traumhaftem Panoramablick sowie am Fuße des F60 in der Lausitzer Seenplatte.



Die exklusiven Plätze können ab sofort bis zum Ende der Herbstferien für nur 20 Euro pro Nacht für bis zu 4 Personen gebucht werden und stehen nicht nur den Fahrern von California zur Verfügung, sondern allen, die ein Reisemobil auf VW-Basis fahren.



Wer keinen Volkswagen-Camper besitzt, kann an Verlosungen teilnehmen, um einen von drei California für einen Roadtrip oder ein Mikroabenteuer am Wochenende zu gewinnen. Die Aktionen werden kurzfristig auf der gemeinsamen Website www.hinterland.camp/hotel-vw-california und den Social Media-Kanälen von hinterland.camp bekannt gegeben.



Über hinterland.camp: Als Pionier und Marktführer für private Zelt- und Stellplätze in Alleinlage hat hinterland.camp das Wildcampen gezähmt und seit dem Launch im Juni 2020 mehr als 15.000 Übernachtungen am Lagerfeuer ermöglicht. Stand heute finden sich auf dem Portal knapp 800 buchbare Plätze.



Jutta Bernhard / mid

