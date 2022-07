Mercedes-Benz-Museum wird Sommer-Bühne

Das Automobil ist ein Kulturgut. Nun geht das Mercedes-Benz-Museum zum zweiten Mal einen Schritt weiter und öffnet sich für ein Kulturprogramm zwischen Konzert und Comedy. Die zweite Auflage von "Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum" führt das 2021 entwickelte Festivalformat fort. Dafür stellt das Museum den Kulturschaffenden aus Stuttgart und der Region die Open Air Bühne als Sommer-Location für deren Veranstaltungen zur Verfügung. In diesem Jahr ist die Stadtkultur vom 13. Juli bis 14. August zu Gast.



Programmauswahl: Am 13. Juli 2022, 19 bis 22 Uhr findet das Eröffnungskonzert mit dem Jungen Kammerorchester Stuttgart und dem Ensemble Serenata der Stuttgarter Musikschule statt. 21. Juli 2022, 20 bis 22 Uhr: Kanonenfutter - Das Improtheater. Spontanes Theater, das aus dem Moment heraus auf der Bühne entsteht. 31. Juli 2022, 18 bis 20:30 Uhr: Kopfkino - Open Air Vol. 6. Erstmals ist das Kölner Ensemble mit seiner Mischung aus Comedy, Poetry und Livemusik in Stuttgart zu Gast.



3. August 2022, 19 bis 22 Uhr: 105. Social Media Night Stuttgart Open Air. Die Social Media Night Stuttgart ist eine feste Institution im Mercedes-Benz Museum und findet im elften Jahr statt. Ein Abend mit Vorträgen, Praxisbeispielen und passender Unterhaltung aus dem Bereich Social Media in der Unternehmensanwendung. 4. August 2022, 19 bis 22 Uhr: Stuttgarter Comedy Clash. Deutschlands größter Stand-up-Comedy-Wettbewerb kommt ans Mercedes-Benz Museum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1