Fünfte Ausgabe des Pista & Piloti Gran Premio Alfa Romeo

Was als Experiment begann, ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden. Ganz in der Tradition der alten Flugplatzrennen nahmen am 27. und 28. August 2022 die Piloten von 200 überwiegend italienischen, klassischen Sport- und Rennwagen die Herausforderungen der spektakulären, vier Kilometer langen Strecke auf dem ehemaligen Flugplatz Pferdsfeld ganz in der Nähe von Bad Sobernheim im Hunsrück an. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war vor Ort.



Mittlerweile ist der Gran Premio Alfa Romeo die größte, dynamische Veranstaltung für italienische Renn- und Sportwagen im deutschsprachigen Raum, alleine die legendäre Mailänder Marke stellt regelmäßig deutlich über 100 Teilnehmer.



Auch wenn die Veranstaltung über die Jahre stetig gewachsen ist und sich weiter entwickelt, wird sie ganz sicher das bleiben, was sie auch bislang war: ein ausgewählter Kreis an Teilnehmern, denen der Sinn nach dem gemeinsamen Genuss ihrer sportlichen Fahrzeuge im Rahmen mehrerer spektakulärer Demoläufe steht.



Es waren alle klassischen und moderneren, italienischen Sport-, Touren- und Rennwagen und ergänzend einige der ehemaligen Konkurrenten anderer Marken zugelassen. In diesem Jahr gab sich ein buntes Starterfeld voll mit beispielsweise Alfa Romeo GTA, 75 IMSA und Alfasud Trofeo, Giulietta Sprint und RLSS, Abarth 1000 TCR und 750 Monza, Lancia Stratos und Fulvia HF, Fiat Ritmo Abarth und 131 Rallye aber auch Lotus Cortina, Porsche 911, Alpine A110, Maserati 6CM, Benz Rekordwagen und viele andere die Ehre.



Gefahren wurde in sechs unterschiedlichen Klassen und Kategorien, um ausgeglichene Teilnehmerfelder miteinander fahren zu lassen und Fahrzeuge mit und ohne Straßenzulassung weitestgehend zu trennen.



Pista & Piloti richtet sich an diejenigen, die wieder die Atmosphäre der guten, alten Zeit und vergangener Flugplatzrennen genießen wollen. Respektvoll, mit viel Spaß am Fahren und einem Schuss Heldentum. Ohne Lizenzen, gewaltige Reglements und Siegerpokale. Dafür aber mit viel Spaß auf der Suche nach dem Limit, ausgeliehenen Schraubenschlüsseln und glücklichen Piloten in ihren vierrädrigen Träumen.



Jutta Bernhard / mid

