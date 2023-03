FIA kooperiert mit Bridgestone beim ecoRally Cup

Der Internationale Automobilverband FIA (Federation Internationale de l'Automobile), der Weltverband des Motorsports, geht eine Partnerschaft mit Bridgestone als

Titelpartner des Bridgestone FIA ecoRally Cup ein.



Die neue, mehrjährige Unterstützung von Bridgestone wird dem ecoRally Cup dazu verhelfen, wichtige Umweltbelange zu transportieren. Der Wettbewerb, der 2006 ins Leben gerufen wurde, ist ausschließlich Elektrofahrzeugen vorbehalten, die regelmäßig an Rennen teilnehmen.



Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um Serienfahrzeuge mit Elektroantrieb, die über gültige Zulassungsdokumente für den öffentlichen Straßenverkehr verfügen und an denen keinerlei Veränderungen vorgenommen wurden. So können die Teilnehmer ihre für den täglichen Gebrauch bestimmten Fahrzeuge nutzen.



Das Engagement bietet Bridgestone zudem die Gelegenheit, seine Enliten-Leichtbaureifentechnologie zu fördern, die für maximale Sicherheit, eine gute Reifenleistung und verbesserte Nachhaltigkeitseigenschaften sorgen soll. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Reifen von Bridgestone für Elektrofahrzeuge geeignet sind.



Die Ankündigung der Kooperation erfolgte vor ausgewählten Gästen und Medienvertretern auf dem Fuji Speedway Circuit in Japan, wo Bridgestone das neue Engagement vorstellte. "Wir sind stolz darauf, den ecoRally Cup durch eine Partnerschaft mit der FIA zu unterstützen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem Bridgestone E8 Commitment, unserer Unternehmensverpflichtung, die unseren Wandel zu einem Unternehmen für nachhaltige Lösungen beschleunigt", sagt Tomoyuki Takagi, Executive Director of Global Marketing Strategy, Bridgestone Corporation.



Ziel sei es, Begeisterung in die Welt der Mobilität zu tragen und Freude zu verbreiten, während mit den Technologien von Bridgestone und Initiativen wie dem FIA ecoRally Cup die Verwirklichung einer klimaneutralen Mobilitätsgesellschaft gefördert werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1