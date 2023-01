Farbwechsel und Virtuelles

Las Vegas. Auf den ersten Blick ist der BMW i Vision Dee nur ein digitales Spielzeug mit eingebautem Showeffekt. So lässt sich in der auf der CES in Las Vegas enthüllten Studie die reale Umwelt mit dimmbaren Scheiben ausblenden. Sie wird dann stufenweise regelbar durch eine Animation auf der komplett als Projektionsfläche genutzten Frontscheibe ersetzt.

Zudem kann die Außenhülle dank einer speziellen Technik auf Knopfdruck zwischen 32 Farben wechseln. Dieses Auto sei ein weiterer Ausblick auf die Neue Klasse, so BMW-Chef Oliver Zipse. Er stellte damit ab 2025 eine neue Architektur für die elektrifizierte Modellpalette in Aussicht. Der Begriff ist ein Rückgriff auf eine neue prägende Modellreihe, die BMW in den 1960ern startete. Die ersten Fahrzeuge sollen eine Limousine im Stil des 3ers und ein SUV wie der X3 werden. tmn