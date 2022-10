Fairness-Preis für Hyundai-Werkstätten

Der Deutsche Fairness-Preis geht zum vierten Mal in Folge an Hyundai. Bei der zum neunten Mal durchgeführten Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv siegten die Hyundai-Vertreter in der Kategorie "Kfz-Vertragswerkstätten" zum vierten Mal in Folge - und insgesamt zum fünften Mal.



Rund 65.000 Kundenmeinungen bewerteten 849 Anbieter aus 63 Branchen. Berücksichtigt wurden Unternehmen von Herstellern über Dienstleister bis hin zu Einzelhändlern, die unterschiedlichste Lebensbereiche des Kunden betreffen - etwa Finanzen, Energie, Auto & Verkehr oder Freizeit & Touristik.



Bewertet wurden die Kategorien Preis/Leistung, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung. In der Umfrage wurden die Kunden gefragt, ob ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird und der Anbieter transparent über Preise, Produkteigenschaften und Vertragsleistungen informiert. Neben der Zuverlässigkeit der Produkte wurden auch Dienstleistungen sowie Reaktionen bei Problemen und Reklamationen bewertet. Zudem wurde gefragt, ob die Verbraucher das Unternehmen weiterempfehlen.

