Eurobike 2022: Die beliebtesten Fahrrad-Marken

Im Vorfeld der Rad-Leitmesse Eurobike in Frankfurt (13. bis 17. Juli 2022) hat das Vergleichsportal Check24 die beliebtesten Fahrradmarken im Lande abgefragt. Demnach liegt Cube in der Kundengunst ganz vorne. Wie in den Vorjahren erreicht der bayerische Fahrradbauer sowohl bei den herkömmlichen Rädern als auch bei den E-Bikes mit deutlichem Abstand den ersten Platz.



Auf Platz zwei und drei folgen bei den konventionellen Rädern die Marken Canyon und Bulls, bei den E-Bikes sind es KTM und Kalkhoff. "Bei den Frauen schaffen es die Marken Gazelle und Victoria in die Top Ten", so die Auswertung. "Diese sind bei den Männern nicht vertreten. Zu deren Lieblingsmarken gehören Canyon und Specialized."



Deutlich zu erkennen ist, dass jüngere Fahrerinnen und Fahrer eher zu sportlichen Rädern tendieren. Bei den Älteren stehen Trekking- und City-Bikes mit Elektroantrieb im Fokus. Laut einer YouGov-Umfrage besitzen inzwischen 17 Prozent der Deutschen mindestens ein E-Bike. Immerhin 39 Prozent der E-Bike-Eigner geben an, ihr Rad im Rahmen einer Hausratversicherung gegen Diebstahl zu schützen, 32 Prozent tun das mit einer gesonderten Fahrradversicherung. Allerdings sind 26 Prozent völlig ohne Versicherungsschutz unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1