Eine Helmpflicht für Radler befürwortet die Mehrheit von Befragten. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Instituts forsa im Auftrag der Prüforganisation Dekra. Sechs von zehn (59 Prozent) aller Befragten befürworten, dass Personen, die mit dem Fahrrad fahren - egal mit welcher Art von Fahrrad - verpflichtet sein sollten, einen Helm zu tragen.



Geht es um Radler, die mit einem E-Bike, also Pedelec oder S-Pedelec, unterwegs sind, ist das Ergebnis noch deutlicher: Dort sind drei Viertel der Befragten (77 Prozent) für eine Helmpflicht. Grund: Bei elektrisch unterstützen Rädern wird das Risiko eines folgenschweren Unfalls von Fachleuten höher eingeschätzt als bei konventionellen Rädern. Dass Kinder unter 14 Jahren generell verpflichtend beim Radfahren einen Helm tragen sollten, befürworten neun von zehn der Befragten (90 Prozent).



Laut den Umfrageergebnissen trägt allerdings weniger als die Hälfte der Fahrradfahrer regelmäßig beim Radeln einen Helm. Rund 40 Prozent geben an "(fast) immer" einen Helm zu tragen. 20 Prozent tragen nach eigenen Angaben "meistens" oder "ab und zu" einen Helm, zehn Prozent "selten". Immerhin mehr als ein Viertel (28 Prozent) ist Helmmuffel und gibt an, beim Radeln nie einen Helm zu tragen.



Im Hinblick auf E-Scooter, also elektrisch angetriebene Roller, ist ebenfalls eine große Mehrheit (72 Prozent) der Ansicht, dass E-Scooter-Fahrer verpflichtend einen Helm tragen sollten. Aktuelle Ergebnisse der Dekra-Unfallforschung unterstreichen diese Haltung: Diese hatte in Crashversuchen bereits festgestellt, dass ein Helm auch bei einem Sturz vom E-Scooter das Risiko für schwere Kopfverletzungen deutlich reduziert.

