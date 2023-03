Rabatte für Elektroautos

Scheibchenweise zieht sich der Staat aus der Kaufförderung von Elektroautos zurück. Dafür schlagen sich die Hersteller für den E-Fahrzeug-Kunden in die Bresche. Beispiel Renault: Der französische Hersteller gewährt im März 7.200 Euro Innovationsprämie für die Elektromodelle Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric.



Mit der Aktion reagiert Renault auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024, oder wenn das Budget in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. Ebenso, wenn die Auslieferung nach dem 31. August 2023 erfolgt, und es sich um keine Privatbestellung handelt. In diesem Fall zahlen die ausliefernden Renault Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus.



Der in zwei Leistungsstufen mit 96 kW/131 PS und 160 kW/218 PS angebotene Megane E-Tech Electric ermöglicht bis zu 470 Kilometer Reichweite im WLTP-Prüfzyklus. Zu den Highlights zählen der mit 11,0 Zentimeter Höhe schlankeste Akku auf dem Markt und die größte Info-Display-Fläche in einem Fahrzeug der Kompaktklasse. Der Kangoo Rapid E-Tech Electric ist rundum auf die gewerbliche Nutzung zugeschnitten und eignet sich speziell für den Einsatz in der Stadt. WLTP-Reichweite: bis zu 293 Kilometer.

