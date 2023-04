Energieeffiziente Reifen verbessern CO2-Bilanz

Die Transport- und Logistikbranche steht vor zahlreichen Herausforderungen: Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Klimaneutralität und Vernetzung setzen die Branche unter Druck. Dass dabei viele Details eine Rolle spielen, zeigt Reifenhersteller Michelin auf der Messe "Transport Logistic" in München.



"Michelin ist genau der richtige Ansprechpartner für unsere Kunden aus der Transportbranche, wenn es um Lösungen geht, die ihre Gesamtkosten senken, die Produktivität steigern und einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Transport mit einer besseren CO2-Bilanz leisten", sagt Philipp Ostbomk, Vice President Sales B2B Europa Nord. Mit diesen Lösungen unterstütze man die Kunden dabei, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.



"Step up - Seite an Seite für eine nachhaltige Mobilität" heißt daher auch der Messeslogan. Auf dem Messestand präsentiert Michelin den Besuchern Lösungen - von Reifen über Services bis zu Schulungen und Tipps - aus einer Hand für eine moderne, effiziente, sichere und ressourcenschonend aufgestellte Flotte.



Integriert und vernetzt sind die Services und Lösungen von "Michelin Connected Fleet". Mit den datengestützten Flottenmanagementlösungen erhalten Spediteure, Fuhrparkbetreiber und Transporter-Flotten einen vollständigen Echtzeit-Überblick über beispielsweise die Nutzung von Zugmaschinen und Anhängern. Damit können die Nutzer ihre Flotten optimal auslasten, Betriebskosten senken und über Rückmeldungen zum Fahrverhalten die Verkehrssicherheit erhöhen, Verschleiß am Fahrzeug reduzieren und den Spritverbrauch optimieren.



Für eine einfache und optimierte Reifenwartung steht bei Michelin "QuickScan" Dabei handelt es sich um einen innovativen Magnetscanner, der Reifen in Sekundenschnelle überprüft. Er ermittelt die Profiltiefe beim Überfahren. Nutzer profitieren zudem von niedrigen Treibstoffkosten und geringeren Ausgaben für Reifen, weil QuickScan den Bereifungszustand der Flotte transparent macht und so eine optimale Ausnutzung des Reifenpotenzials ermöglicht. Damit können Kunden frühzeitig Reifenverschleiß vorhersagen und die Wartung planen.



"Michelin Effitires" ist ein Reifenmanagement-Programm, das mit zugeschnittenen Mobilitätsservices und Preis-Pro-Kilometer-Verträgen Fuhrparkmanager dabei unterstützt, das Flottenmanagement einfacher, wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten. Das Reifen- und Servicekonzept umfasst das vollständige Outsourcing des Reifenmanagements und deckt die Kernanforderungen von Spediteuren ab wie Kostenkontrolle (z.B. kalkulierbare Kosten, Kraftstoff- und CO2-Einsparungen) pünktliche Lieferung, geringe Standzeiten (Reduzierung der Pannen) und erhöhte Produktivität.



Ziel CO2-Neutralität - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg: von der Herstellung der Reifen über die Nutzung der Produkte bis hin zum Recycling. Michelin hat sich mit seiner "All Sustainable"-Strategie verpflichtet, dass in allen hergestellten Reifen ab 2030 40 Prozent umweltfreundliche Materialien zum Einsatz kommen, 2050 soll dieser 100 Prozent erreichen. Dazu müssen die Reifen über die gesamte Lebensdauer hinweg ein gleichbleibend hohes Leistungsniveau in Sachen Haltbarkeit sowie Grip und Traktion bieten - bis zur Verschleißgrenze.

