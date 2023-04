Goodyear Drive Results Tour: Mobilitätslösungen für Fuhrparks

Goodyear startet in Kürze seine Drive Results Tour durch 15 Länder. Die Route führt den neu gestalteten Goodyear Drive Results-Truck zwischen April und November 2023 zu verschiedenen Veranstaltungen in Europa, auf denen das gesamte Spektrum des Goodyear Total Mobility-Angebots vorgestellt wird.



Mit der Drive Results Tour spricht Goodyear die Herausforderungen von Fuhrparks an und zeigt, dass wirksame und nachhaltige Lösungen keine komplexen Kompromisse bei den Einnahmen darstellen müssen. Der interaktive Showroom wurde seit der Tour im Jahr 2022 komplett überarbeitet und bietet nun ein noch intensiveres Kundenerlebnis und einen umfassenden Überblick über die Produkte und Lösungen von Goodyear.



Laut der jüngsten Goodyear Sustainable Reality Survey, die 2022 durchgeführt wurde, wissen Flotten weiterhin um die Bedeutung nachhaltiger Investitionen. 41 Prozent der Fuhrparks gaben an, dass die Reduktion von Betriebskosten ein wichtiger Faktor bei der Erwägung neuer Lösungen ist. Dies ist ein Anstieg von 32 Prozent gegenüber der Umfrage von 2021.



Im Durchschnitt sehen 41 Prozent der Flotten Nachhaltigkeit als eine Möglichkeit zur Senkung der Betriebskosten. Dies ist ein Anstieg um 28 Prozent gegenüber der Umfrage aus dem Jahr 2021. Weiter gibt es Anzeichen dafür, dass Flottenmanager im aktuellen Wirtschaftsumfeld noch sensibler für Kosten geworden sind. Im Vergleich zu 2021 ist die Zahl der Flotten, die finanzielle Anreize fordern, um 4 Prozent gestiegen.



Besucher können nicht nur die neuesten Reifen, sondern auch sämtliche Mobilitätslösungen wie Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint oder Goodyear DrivePoint erleben. Sie alle sind mit modernen Web- und Mobilanwendungen verbunden, die durch Datenverarbeitung unterstützt

werden und die Kompetenz von Goodyear bei der Unterstützung von Transportflotten in einem in Zukunft anspruchsvollen Transportumfeld demonstrieren.



Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe bei Goodyear, kommentiert: "Goodyear Total Mobility umfasst mehr als nur Reifen, denn das Konzept bietet eine maßgeschneiderte Komplettlösung, die die Effizienz der Flotte und die Wettbewerbsfähigkeit steigert und das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen unterstützt". In einem weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeld müssten Flotten auf höchstem Niveau arbeiten.



Die Drive Results Tour beginnt am 20. April auf der Fachmesse "Transport 2023" in Herning, Dänemark. Der erste Halt des Showtrucks in der DACH-Region wird in Deutschland im Rahmen der Fachmesse "Transport logistic" in München sein.

Dort wird der Showtruck vom 9. bis 13. Mai 2023 auf dem Außengelände (Stand 706/2) stehen. In der Folge wird der Drive Results Truck vom 12. bis 16. Juli 2023 beim Goodyear FIA ETRC Truck Race Event am Nürburgring Halt machen.

