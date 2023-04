Polestar 4 debütiert auf der Shanghai Auto Show

Polestar wird den Polestar 4 auf der Shanghai Auto Show am 18. April 2023 vorstellen.

Das elektrische SUV Coupe wird das bisher schnellste Polestar Serienfahrzeug sein.



Die neueste Ergänzung des Fahrzeugportfolios der Schweden verbindet die Aerodynamik eines Coupes mit dem Platzangebot eines SUV. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch innovative Technologie.



"Der Polestar 4 ist nicht einfach eine modifizierte Version unseres ersten SUV. Stattdessen haben wir das gesamte Design überdacht, um eine neue Art von SUV Coupes zu schaffen", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.



Besucherinnen und Besucher der Shanghai Auto Show finden den Polestar am Stand 6B07 in Halle 6.2. Neben dem Polestar 4 werden auch der Polestar 3 und der kürzlich aktualisierte Polestar 2 ihren ersten öffentlichen Auftritt in China haben.

