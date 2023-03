E-Autos sparen jährlich tonnenweise CO2 ein

In Deutschland wurde laut Kraftfahrtbundesamt nun die Marke von einer Million zugelassener E-Autos geknackt. Einer Berechnung vom Energieversorger Eon und dem Unternehmensberater Energy Brainpool zufolge sparen sie selbst mit dem aktuellen Strommix pro Jahr bereits 730.000 Tonnen CO2-Emissionen im Vergleich zu Verbrennern ein. Geht man von einem Betrieb rein mit Ökostrom aus, sind es bereits über 2,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.



Jeder, der sich beim Autokauf für ein E-Auto und nicht für einen Verbrenner entscheidet, leistet so einen Beitrag. Mit bis zu 104.000 monatlichen und insgesamt 470.559 E-Auto-Neuzulassungen war 2022 ein wichtiges Jahr für die Elektromobilität und wir sehen, dass immer mehr Menschen auf klimafreundliche Mobilität umsteigen wollen", so Mathias Wiecher, Geschäftsführer bei Eon Drive.



Das Ziel der Bundesregierung sieht 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen bis 2030 vor. Diese werden mit einem entsprechend großen CO2-Einsparpotenzial einhergehen, wie die Eon Analyse zeigt: "Die geplanten 15 Millionen E-Autos könnten ab dem Jahr 2030 jedes Jahr 18 Millionen Tonnen CO2 einsparen, mit Ökostrom geladen sogar rund 22 Millionen Tonnen", sagt Wiecher.



Durch die Energiewende, speziell durch den Kohleausstieg bis 2030, werde der Anteil von grünem Strom am Strommix immer größer. Somit sei Elektromobilität nicht nur eine alltagstaugliche Mobilitätsform ohne Verlust von Komfort und Individualität, sondern auch der Schlüssel zur nachhaltigen Dekarbonisierung des Straßenverkehrs.

