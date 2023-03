Dienstwagenfahrer bevorzugen Kombis

Der Passat Variant von Volkswagen hat es 2022 erneut an die Spitze der beliebtesten Dienstwagen in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland geschafft. Das zeigt eine Auswertung des Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten über alle Fahrzeuge und alle Antriebe.



Gleich hinter dem Spitzenreiter folgen zwei Fahrzeuge von Ford - der Focus Turnier und der Plug-in-Hybrid Kuga Duratec. Auf den weiteren Plätzen werden die Abstände deutlich geringer und es entscheidet teilweise erst die zweite Stelle hinter dem Komma über die Rangfolge. Generell haben Kombis die Nase vorn. Ein relativer Newcomer hat es als reines Elektroauto ebenfalls in die Liste der zehn beliebtesten Dienstwagen geschafft: der Polestar 2.



Christopher Schmidt, Commercial Director bei LeasePlan Deutschland: "In Zukunft müssen stärkere Anreize für Elektroautos geschaffen werden, damit mehr und mehr Fahrer in Unternehmen auf Elektroantrieb umsteigen und wir die gesamte Top-10-Liste grüner gestalten können."



Die Platzierungen:

1. Passat Variant, Volkswagen (5,47 Prozent)

2. Focus Turnier, Ford (3,38 Prozent)

3. Kuga Duratec, Ford (2,91 Prozent)

4. Superb Combi, Skoda (2,07 Prozent

5. Octavia Combi, Skoda (2,04 Prozent)

6. Insignia Sports, Opel (1,55 Prozent)

7. Leon Sportstour, Cupra/Seat (1,53 Prozent)

8. Kodiaq, Skoda (1,52 Prozent)

9. Golf Variant, Volkswagen (1,35 Prozent)

10. Polestar 2 Long Range Dual Motor, Polestar (1,33 Prozent)



