Der rockt: Mikro-Mobil Opel Rocks-e

Was ist ein SUM? Der neue Opel Rocks-e steht für Substainable Urban Mobility (SUM), was soviel bedeutet wie nachhaltige städtische Mobilität. Der neue City-Stromer bietet moderne Elektromobilität bereits für Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerschein AM, so der Hersteller. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war bei der statischen Präsentation in Rüsselsheim.



Komplett anders, komplett neu, komplett elektrisch. Der emissionsfreie Elektroeinsteiger soll die Antwort auf die Mobilitätsanforderungen unserer Zeit bringen. Der Einstiegspreis für den neuen Opel Rocks-e wird deutlich unter dem eines Kleinwagens und die Leasingrate auf dem monatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr liegen, so heißt es in Rüsselsheim. Der neue Flitzer wird in Deutschland schon ab Herbst 2021 online oder im Direktverkauf bei ausgewählten Opel-Händlern bestellbar sein - weitere Märkte sollen dann 2022 folgen.



"Unser neuer Opel Rocks-e ist in jeder Hinsicht kompromisslos: Sein Design ist klar und mutig, seine Abmessungen sind extrem kompakt, sein Antrieb ist rein elektrisch und sein Preis unschlagbar. Unser SUM ermöglicht smarte und funktionale Elektromobilität für jedermann - und wird mit seinem Styling für Aufsehen sorgen. Opel ist nahbar, einfach menschlich und cool zugleich - das unterstreicht der neue Rocks-e einmal mehr", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.



Da der 2,41 Meter kurze, 1,39 Meter (ohne Außenspiegel) schlanke und (inkl. Traktionsbatterie) 471 Kilogramm leichte Opel Rocks-e offiziell als Leichtkraftfahrzeug eingestuft wird, dürfen ihn bereits Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerscheinklasse AM fahren. 2021 ist eine entsprechende Novellierung in Kraft getreten, sodass diese Regelung nun bundesweit gilt. Der Gesetzgeber unterstützt damit das Mobilitätsbedürfnis von Jugendlichen - besonders für den Weg zur Schule oder Lehrstelle. Der Flitzer bietet eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern gemäß WLTP, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Er lässt sich auf seinen 14-Zoll-Rädern und mit dem Wendekreis von nur 7,20 Meter extrem leicht durch enge Kurven oder in kleine Parklücken zirkeln, heißt es.



Die 5,5 kWh-Batterie des Opel Rocks-e kann in rund 3,5 Stunden zu 100 Prozent über jede gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden. Das dazugehörige drei Meter lange Ladekabel ist fest im SUM untergebracht und wird einfach bei Bedarf aus der Beifahrertür gezogen. Zum Stromtanken an einer öffentlichen Ladesäule bietet Opel einen Adapter an.



Der Rocks-e trägt das neue Markengesicht Opel Vizor samt LED-Scheinwerfern und -Blinkern. Das Design wird durch die an beiden Seiten identisch gestalteten Türen betont. Die Beifahrertür schwingt wie gewohnt nach vorne, die Fahrertür jedoch gegenläufig nach hinten auf. Auch an Front- und Heck finden sich dementsprechend einige Gleichteile.



Opel-typisch klare Linie auch im Innenraum: Die beiden Sitze sind versetzt nebeneinander angebracht, sodass der Beifahrer über eine angenehme Beinfreiheit verfügt und der Fahrer seinen Sitz über einen großen Verstellbereich verschieben kann. Die Kopffreiheit ist auch für Menschen jenseits der 1,90 Meter üppig. Für den Rocks-e trifft daher die Bezeichnung "One size fits all" voll zu. Darüber hinaus bietet der neue Rocks-e trotz seiner kompakten Abmessungen zum Mitnehmen diverser Utensilien ein Stauvolumen von bis zu 63 Liter im Beifahrerfußraum.



Für eine lichte, angenehme Atmosphäre im Innenraum sorgt - außergewöhnlich für ein Fahrzeug in dieser Preiskategorie - das serienmäßige Panorama-Glasdach. Passend zum gesamten Auftritt gibt es den neuen City-Stromer in drei Ausstattungslinien: als Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub und Opel Rocks-e TeKno.



Axel Seegers, Manager Marken- und Motorsport-Kommunikation bei Opel in Rüsselsheim sagt: "Durch die Rahmenkonstruktion auf der der Opel Rocks-e beruht, ist der Blitzschutz gegeben."



Jutta Bernhard / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1