Dekra steigert Umsatz

Die 1925 gegründete deutsche Prüfgesellschaft im Sachverständigenwesen Dekra hat im Geschäftsjahr 2022 wie geplant ihren Umsatz gesteigert und wichtige strategische Projekte realisiert.



"Wir hatten die richtigen Antworten auf die Herausforderungen des letzten Jahres und sind sehr zufrieden mit dem globalen Umsatzplus von 7,4 Prozent", sagte Dekra Chef Stan Zurkiewicz auf der Bilanzpressekonferenz. "Gleichzeitig haben wir intensiv in unser Zukunftsgeschäft investiert, innovative Services auf den Weg gebracht, kürzlich unsere neu geschaffenen Vorstandspositionen besetzt und mit all dem die Voraussetzungen für profitables Wachstum geschaffen", so Zurkiewicz.



Das Plus im Heimatmarkt Deutschland lag bei 9,9 Prozent (2,4 Mrd. Euro) - in den strategischen Wachstumsregionen Amerika und Asia-Pacific konnte das Unternehmen zweistellig zulegen (Amerika: +19,9 Prozent / 113,5 Mio. Euro; Asia-Pacific: +10,5 Prozent / 244,3 Mio. Euro).



Alle Geschäftsfelder haben 2022 zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Wichtigste Säule war erneut die Fahrzeugprüfung mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. Euro (+7,4 Prozent). Costa Rica und Spanien kamen als neue Märkte hinzu, damit ist das Unternehmen auf dem Weg zu rund 30 Millionen Prüfungen jährlich. Ebenfalls hohe Wachstumsraten erzielten die Felder Schadenregulierung & Gutachten (+6,5 Prozent auf 515 Mio. Euro) sowie Produktprüfung (+7,3 Prozent auf 318 Mio. Euro).



Vor dem Hintergrund steigender Zinsen und volatiler Finanzmärkte hat DEKRA seine ohnehin starke Eigenkapitalquote auf 41 Prozent erhöht (Vorjahr: 33,5 Prozent). Das Investitionsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um rund ein Drittel auf 143 Mio. Euro. "Wir sparen auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten nicht an unserer Zukunft. Im Gegenteil: 2022 haben wir mehr denn je in unser Wachstum investiert, sowohl in die Entwicklung neuer Services als auch in Zukäufe, um unseren Wandel zu beschleunigen", erklärte Zurkiewicz. Die Zahl der Mitarbeitenden ist ebenfalls gestiegen; Ende 2022 arbeiteten rund 48.600 Menschen in rund 60 Ländern für Dekra.



Dekra hat mit seiner Strategie 2025 klar gemacht, welchen Beitrag das Unternehmen zum Gelingen der wohl größten Transformation unserer Gesellschaft leisten will. Im Kern geht es darum, die zahlreichen Innovationen, die im Kampf gegen den Klimawandel und im Zuge der Digitalisierung entstehen, auf Risiken zu prüfen und abzusichern.

