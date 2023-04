Dacia steigert Absatzvolumen und Marktanteile im ersten Quartal

Dacia hat im ersten Quartal 2023 171.789 Fahrzeuge verkauft und verzeichnet damit ein Wachstum von 34,3 Prozent. Der Anteil der Marke am europäischen Pkw-Markt stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent - der größte Zuwachs unter den 30 volumenstärksten Automarken.



Vom Dacia Sandero wurden 68.318 Einheiten neu zugelassen, ein Plus von 26,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Sandero blieb die Nummer eins auf dem europäischen Privatmarkt.



Der Dacia Duster verzeichnete mit 57.660 verkauften Einheiten einen Zuwachs von 23,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2022 und behauptet seinen Podestplatz bei den SUV-Modellen in Europa.



Mit 23.330 Verkäufen im ersten Quartal hat der Dacia Jogger die Marke von 80.000 verkauften Einheiten seit seiner Einführung überschritten. Er konnte seine starke Position auf dem europäischen Podium für Elektroautos mit 14.494 Verkäufen halten.



In Deutschland verzeichnete Dacia mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent sein stärkstes erstes Quartal aller Zeiten und das zweitstärkste Quartal überhaupt. Im Vergleich zum ebenfalls sehr positiven Vorjahreszeitraum stieg der Marktanteil nochmals um 0,5 Prozentpunkte.



Bei den Neuzulassungen legte Dacia ebenfalls zu und verkaufte 16.394 Pkw (Q1 2022: 12.560 Einheiten), was einem prozentualen Wachstum von 30,5 Prozent und einer absoluten Steigerung um 3.834 Einheiten entspricht.



"Dacia setzt seine Erfolgsgeschichte mit einem Volumenwachstum von über 30 Prozent in seinen strategischen Ländern fort. Wir haben vor kurzem unsere neue Markenidentität für alle unsere Modelle und unser Netzwerk eingeführt, unser Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen erweitert und die beliebte Ausstattungsvariante Extreme eingeführt, sagt Xavier Martinet, Direktor für Marketing, Vertrieb und Betrieb bei Dacia.

Man würde fest an sein Angebot glauben und deswegen sei die Dynamik bei der Marke stärker denn je.

