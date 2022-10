Das R steht für Radikal - Alpine A110 R

In Zeiten, in denen (Elektro)-Fahrzeuge immer schwerer werden und bis zu 2,7 Tonnen auf die Waage bringen, geht man bei Alpine einen anderen Weg. Mit dem Alpine A110 R kommt die radikal auf Leichtbau getrimmte Version des Alpine A110. Der Motor-Informations-Dienst (mid) konnte den A110 R bereits in Augenschein nehmen.



Es gibt sie noch, die zweisitzigen Sportwagen! Zu dieser mittlerweile seltenen Gattung (aktuell werden ja hauptsächlich Fahrzeuge aus dem SUV C-Segment vorgestellt), zählt auch der neue Alpine A110 R, eine Offenbarung für jeden Freund der sportlicheren Fahrweise.



Geblieben ist der aus dem A110 S bekannte 1,8-Liter Turbo-Vierzylinder Mittelmotor, welcher maximal 340 Nm Drehmoment und 221 kW/300 PS liefert. Klingt im ersten Moment nach nicht viel, wenn man jetzt aber bedenkt, dass der A100 R nur 1.082 Kilogramm (!) auf die Waage bringt und somit auf ein Gewichts-/Leistungsverhältnis von 3,6 kg/PS kommt, relativiert sich das Ganze wieder.



Vor Carbon kann man sich kaum retten. Dank neuem Frontend mit integrierter Spoilerlippe, optimiertem Diffusor und Heckflügel mit Schwanenhals-Stützen, welcher etwas weiter hinten positioniert ist und dadurch weitere 29 Kilogramm Anpressdruck bei Höchstgeschwindigkeit produziert, wurde der Luftwiderstand im Vergleich zum A110 S mit Aero Kit um weitere fünf Prozentpunkte reduziert. Das resultiert in einer angehobenen Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h und erlaubt den Sprint von 0 - 100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Geschaltet wird das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe entweder automatisch oder per Paddel am Lenkrad.



Die 18-Zoll Felgen des Alpine A110 R, welche in Zusammenarbeit mit Duqueine entwickelt wurden, bestehen ebenfalls vollständig aus Carbon. Das spart weitere 12,5 Kilogramm Gewicht, sorgt für eine bessere Aerodynamik und gewährleistet eine bessere Kühlung der 320 mm Brembo-Bremsanlage vorn und hinten. Auch das Fahrzeugdach besteht aus Carbon, genauso wie die Heckabdeckung.



Im Innenraum geht es knapp zu, die Sabelt-Sitze bieten sehr guten Halt und bestehen natürlich ebenfalls komplett aus Kohlefaser, das spart wiederum fünf Kilogramm Gewicht. Dazu passend sind die 6-Punkt-Sicherheitsgurte, man ist also für den Rennstreckeneinsatz bestens gerüstet. Um die Türen zu öffnen, muss man an einer Schlaufe ziehen, dass spart wiederum Gewicht. Der weitere Innenraum ist komplett mit Mikrofasergewebe ausgekleidet.



Ein Infotainment-System mit Navigation und ein Pärchen USB-Anschlüsse dürfen für den "Notfall"-Alltagsbetrieb auch nicht fehlen. Hier wird auch das Onboard-Telemetriesystem "Alpine Telemetrics" angezeigt, man erhält in Echtzeit durch Manometer und Histogramme diverse Informationen. Dazu zählen Turbodruck, Getriebetemperatur, Drehmoment, Leistung, Lenkradwinkel und Beschleunigungsmesser. Eine Zeitmessung für die Rennstrecke ist an Bord.



Der Alpine A110 R ist seit dem 5. Oktober 2022 über die Alpine App reservierbar, hat aber seinen Preis: es geht ab 105.000 Euro los. Wer sich für die auf 32 Einheiten limitierte Fernando Alonso Edition entscheidet, darf noch etwas tiefer in die Tasche greifen, 148.000 Euro werden fällig. Wieso es nur 32 Einheiten gibt wurde ebenfalls erklärt, Fernando Alonso hat 32 Siege in der Formel 1 zu verbuchen, sollte er bis Ende der Saison noch einen weiteren Sieg einfahren, könnte diese Limitierung entsprechend angepasst werden.



Ausgezeichnet ist die Edition über eine spezielle "Blue Racing Mat" Lackierung, die Bremssättel und diverse Teile im Cockpit sind in Orange gehalten und die an der französischen Flagge angelehnten Farben blau-weiß-rot sind nun in den Alonso Farben blau-gelb-orange gehalten.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Alpine A110 R:



- Länge / Breite / Höhe: 4.180 / 1.798 / 1.225 Meter

- Motor: 4-Zylinder-Turbo-Mittelmotor

- Hubraum: 1.798 ccm

- Leistung: 221 kW/300 PS

- max. Drehmoment: 340 Nm

- Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 3,9 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 285 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 7,0 - 6,7 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 153 - 152 g/km

- Preis: ab 105.000 Euro, Fernando Alonso Edition ab 148.000 Euro

