Fahrfreude pur: Audi RS 4 Avant, RS 5 Coupe und Sportback

Die Audi Sport GmbH dreht an den sprichwörtlichen Stellschrauben und potenziert die Sportlichkeit für den Audi RS 4 Avant und den Audi RS 5. Das neue competition-Paket ist gespickt mit Extras. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war in Ronda/Ascari auf der Rennstrecke mit den zwei Boliden.



Audi hat eine große Fangemeinde. Und das nicht ohne Grund. Der Audi RS 5 Coupe in mattschwarz macht optisch richtig etwas her. Die Passanten in Malaga drehen sich nach dem Testwagen um. Premium-Feeling kommt ganz schnell auf. Wir nehmen Platz auf neuen Alcantara Sportsitzen, bis Ende 2022 wird es auch Schalensitze geben, so der Hersteller.



Weniger ist manchmal mehr: Dank reduzierter Dämmung zwischen Motor- und Innenraum gibt es bei den Modellen RS 4 Avant und RS 5 Akustik auf neuem Niveau. Der V6-Biturbo leistet 331 kW/450 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment von 1.900 bis 5.000 Umdrehungen.



Für alle Sportfreunde unter den Kunden stehen die Ingolstädter Boliden mit den

competition-Paketen jetzt beim Händler. Die Preise starten bei 7.875 Euro für das competition-Paket respektive 11.875 Euro für das competition plus-Paket.



Trotz seines Fokus auf erhöhten Fahrspaß offeriert das RS-Sportfahrwerk pro, ein manuell verstellbares Gewindefahrwerk, eine bestmögliche Spreizung zwischen Komfort und Performance. So lassen sich auch längere Strecken bequem mit allen verfügbaren Assistenzsystemen und ohne jegliche Einschränkung absolvieren. Wählt der Kunde dieses Fahrwerk, wird sein RS 4 Avant oder RS 5 ab Werk mit einer um zehn Millimeter tieferen Trimmlage gegenüber den herkömmlichen RS-Exemplaren ausgeliefert. Die Anhebung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h ist möglich.



Von 0 auf 100 km/h sprintet der Audi RS 4 Avant mit competition-Paket in 3,9 Sekunden, eine Verbesserung im Vergleich zur Serie um 0,2 Sekunden. Das Audi RS 5 Coupe respektive der RS 5 Sportback absolviert den Sprint in 3,8 Sekunden, eine Verbesserung um 0,1 Sekunden. Fest fixiert ist die Übersetzung der Dynamiklenkung im Verhältnis 1:13,1. Damit erzeugt die Audi Sport GmbH ein noch zielsichereres Fahrverhalten sowie noch mehr Linientreue bei mittleren, hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.



Das überarbeitete quattro Sportdifferenzial sorgt insbesondere im Fahrmodus "dynamic" für ein gesteigertes Maß an Agilität und damit Fahrspaß, so der Hersteller. Und das stimmt. Ein neuer Datensatz im Steuergerät mit geänderten Parametern

legt den Fokus auf mehr Heckbetonung. Darüber hinaus führt eine ebenfalls überarbeitete Software im Getriebesteuergerät - nur in Verbindung mit den competition-Paketen - zu verringerten Schaltzeiten und sorgt für eine spürbar größere Spreizung zwischen den einzelnen Fahrmodi.



Das Plus an Dynamik braucht im gleichen Zuge ein Plus an Negativbeschleunigung. In Verbindung mit dem Pirelli P Zero Corsa, einer neu abgestimmten ABS-Software und der RS-Keramikbremsanlage reduziert sich der Bremsweg aus 100 km/h um bis zu zwei Meter.



Speziell für die competition-Pakete präsentiert die Audi Sport GmbH die neue

RS-Sportabgasanlage plus mit Endrohren in Schwarz matt. Hierbei entsteht das intensivere Klangbild nicht allein durch die Abgasanlage selbst, sondern allen voran durch eine reduzierte Dämmung zwischen Motor- und Innenraum, die zudem rund acht Kilogramm Gewicht einspart.



Im Interieur gibt es sowohl beim competition wie auch beim competition plus Paket Neuerungen. Die Sitzseitenblenden glänzen in Klavierlackschwarz. Auf Wunsch wertet eine Dinamica-Perlnappa-Kombination die serienmäßigen RS-Sportsitze weiter auf.



Auf Wunsch kombiniert Audi das Vollfräsrad in 20-Zoll optional gegen Aufpreis mit

dem für die Straße und die Rennstrecke entwickelten Hochleistungsreifen Pirelli P Zero Corsa. Serienmäßig sind die Matrix-LED-Scheinwerfer beim Audi RS 5.



Der Audi RS 4 Avant ist erhältlich ab 86.000 Euro, das Audi RS 5 Coupe ab 87.000 Euro, der RS 5 Sportback ebenfalls ab 87.000 Euro. Das competition-Paket ist für 7.875 Euro zu erstehen, das competition-plus-Paket für 11.875 Euro.



Dafür erhält der Kunde Fahrfreude pur - und das garantiert.



Jutta Bernhard / mid

