Daimler Truck expandiert in Stuttgart

Die Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") ist einer der größten Nutzfahrzeug-Hersteller weltweit, mit über 40 Haupt-Standorten und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Globus. Jetzt errichtet das Unternehmen einen neuen Standort für Vertrieb und Service von Lkw und Bussen in Stuttgart.



Auf einer Fläche von rund 21.000 Quadratmetern errichtet Daimler Truck ein neues Nutzfahrzeugzentrum für Lkw der Marken Mercedes-Benz und Fuso sowie Busse der Marken Mercedes-Benz und Setra in Stuttgart Feuerbach. Hier werden künftig Service, Reparatur- und Dienstleistungen sowie Fahrzeug- und Ersatzteilverkauf angeboten. Der Standort wird zudem als Mietstützpunkt für CharterWay-Fahrzeuge fungieren. Die Fertigstellung ist für Ende kommenden Jahres geplant.



Dr. Volker Hüntrup, Leiter Own Retail Trucks Europe: "Mit dem Neubau investiert Daimler Truck gezielt in die Weiterentwicklung des konzerneigenen Vertriebsnetzes. Ein weiteres neues Nutzfahrzeugzentrum entsteht derzeit in Haan nahe Wuppertal. Dort soll der Betrieb bereits im ersten Halbjahr 2023 aufgenommen werden. Pläne für einen Neubau in Aschheim bei München sind bereits weit fortgeschritten."



Auf dem Grundstück an der Wernerstraße in Stuttgart Feuerbach entstehen in den kommenden Monaten ein- bis zweigeschossige Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von ca. 4.600 Quadratmetern. Für die Energieversorgung des Standorts ist eine Photovoltaik Anlage vorgesehen, die zukünftig einen Großteil der Energieversorgung übernehmen wird.



Die Gestaltung der Arbeitsplätze und Abläufe sowohl im Verwaltungsbereich, als auch in Werkstatt und Lager, erfolgt nach modernsten Gesichtspunkten; wo möglich, werden Arbeitsabläufe digitalisiert. Im Nutzfahrzeugzentrum werden künftig rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein.

