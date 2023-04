Dacia: Stärkstes erstes Quartal aller Zeiten

Neues Rekordergebnis bei Dacia: Mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent verzeichnete die Marke in Deutschland ihr stärkstes erstes Quartal aller Zeiten. Im Vergleich zum ebenfalls sehr positiven Vorjahreszeitraum stieg der Marktanteil um 0,5 Prozentpunkte.

Auch bei den Neuzulassungen konnte Dacia zulegen und verkaufte von Januar bis März 16.394 Fahrzeuge (2022: 12.560 Einheiten), was einem prozentualen Wachstum von 30,5 Prozent und einer absoluten Steigerung um 3.834 Einheiten entspricht. Die Verkäufe teilen sich in 5.671 Fahrzeuge im Januar, 4.792 im Februar und 5.931 im März auf.



Meistgefragtes Dacia Modell auf dem deutschen Markt war der Kleinwagen Sandero mit 6.110 Neuzulassungen, gefolgt vom Kompakt-SUV Duster mit 5.827 Einheiten. Der Jogger kam auf 3.100 Einheiten und der vollelektrische Spring wurde im ersten Quartal 1.348-mal neu zugelassen. Zu diesem Erfolg haben auch die Autogas-Modelle von Dacia beigetragen. Die Marke ist der größte Anbieter dieser alternativen und umweltfreundlichen Antriebsart in Deutschland.



"Mit diesem Rekordergebnis im ersten Quartal knüpft Dacia in Deutschland nahtlos an das erfolgreiche Vorjahr an", sagt Thilo Schmidt, Managing Director Dacia Deutschland. "Die hervorragende Präsenz auf dem Markt untermauert unseren Ansatz erschwingliche Mobilität mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Wir sind zuversichtlich, diesen Positivtrend auch im weiteren Jahresverlauf fortzusetzen."



Positive Vertriebsimpulse in 2023 erwartet Dacia unter anderem durch weitere Produktneuheiten. So führt die Marke die Erfolgsgeschichte des Jogger fort und erweitert das Angebot um den ersten Hybridantrieb von Dacia. Die neue Motorisierung wird ab dem Spätsommer verfügbar sein und neue Akzente bei Antriebsleistung, Komfort und Verbrauchseffizienz setzen. Auch beim Dacia Spring gibt es Neuigkeiten: Mit einer zweiten, stärkeren Motorisierung reagiert Dacia auf den Erfolg des City-Stromers. Die neue Variante ist bereits ab Sommer verfügbar.

