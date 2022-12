Cupra Formentor VZ5: Tanz auf dem Eis

Schon auf normalen Straßen ist es ein Erlebnis, ein Fahrzeug mit der Leistung des Cupra Formentor VZ5 zu fahren. Besonders stark ist der Nervenkitzel mit 390 PS unter der Motorhaube, wenn man mit dem Fünfzylinder auf einer vereisten Strecke Gas gibt. Cupra Rennfahrer Jordi Gene zeigt im winterlichen Finnland, dass das leistungsstärkste Modell der Marke seine Leistung auch unter extremsten Bedingungen entfaltet.



In nur 4,2 Sekunden beschleunigt der Cupra Formentor unter normalen Bedingungen von 0 auf 100 km/h. Auf einer abgesperrten, vereisten Strecke hat diese beeindruckende Kraftentfaltung noch mal einen besonderen Reiz. "Wir holen mit der Traktionskontrolle aus dem Stand die volle Leistung aus dem Auto. Wir schalten in den Sportmodus, treten kräftig auf die Bremse und lassen sie los, wenn der Motor 4.000 Umdrehungen pro Minute erreicht - die Beschleunigung auf dem Eis ist fantastisch", sagt Jordi Gene.



Das bisher exklusivste Modell von Cupra, von dem nur 7.000 Einheiten produziert wurden, ist mehr als nur ein Sportwagen. Ausgestattet mit Allradantrieb, passt er sich den Bedingungen auf jedem Untergrund an, selbst einem derart schwierigen wie Eis, ohne dabei an Traktion zu verlieren. "Der Name des Modells ist VZ5, und VZ steht im Spanischen für veloz, also schnell, und ich kann versichern, dass dieses Auto sehr, sehr schnell ist. Auf einer glatten Strecke wie dieser, auf der man kaum Grip hat, erreicht das Auto trotzdem eine wirklich erstaunliche Geschwindigkeit", betont Jordi Gene.



Eine Besonderheit des Cupra Formentor VZ5 ist der Drift-Modus. Ist er auf abgesperrten Routen eingeschaltet, kann die Kraft auf das linke oder rechte Hinterrad übertragen werden, sodass das Auto spektakuläre Drifts ausführen kann. Und natürlich wird dieses extreme Fahrverhalten auf Eis noch verstärkt.



"Für mich ist das eine der besten Features, die in diesem Fahrzeug zur Verfügung stehen. Man muss es immer auf einer abgesperrten Strecke einsetzen, denn es ist, als würde man einen Rennwagen fahren. Der Drift-Modus ist perfekt für die Bedingungen hier und der Cupra Formentor VZ5 fühlt sich wirklich sehr sportlich an. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe", schwärmt Jordi Gene.



Wichtig zu wissen: Die Bremskraft ist an die Leistung des Wagens angepasst - und überzeugt gerade auf Eis. "Der Wagen ist mit 18-Zoll-Bremsen mit Sechs-Kolben-Akebono-Bremssätteln ausgestattet, die eine hervorragende Bremsleistung bieten. Dadurch haben wir ein sehr gutes Pedalgefühl und eine sehr gute Verzögerung. Am besten lässt sich dies bei einer Vollbremsung testen. Ich bringe das Auto auf volle Leistung und bremse dann stark ab. Das Auto stoppt schnell, selbst unter den eisigsten und rutschigsten Bedingungen. Seine Bremsfähigkeit ist hervorragend", so das Fazit des Cupra Fahrers.

