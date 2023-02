Cupra Born eines der sichersten E-Autos

Dabei repräsentiert das Ergebnis die "hervorragende Gesamtnote für Aufprallschutz und gute Ausstattung mit umfassender und praxisgerechter Unfallvermeidungstechnologie", wie es offiziell auf der Website von "The European New Car Assessment Programme", kurz Euro NCAP, heißt.



Beim "Insassenschutz Erwachsene" erhielt der Cupra Born mit 93 Prozent eine herausragende Bewertung. Dabei konnte der vollelektrische Spanier 15,1 von 16 Punkten beim Test auf einen Frontalaufprall und 14,8 von 16 Punkten beim Test auf einen Seitenaufprall - und damit sehr hohe Punktzahlen auf sich vereinen.



Besonders herausragend ist das Resultat beim Aufpralltest und dem Schutz von sechs- und zehnjährigen Kindern ausgefallen. In diesem Bereich erhielt der Cupra Born 24 von 24 möglichen Punkten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Tests zielt auf die Ausstattung des Fahrzeugs mit Airbags. Serienmäßig an Bord sind beim Born Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, die seitlichen Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer sowie die Fondplätze. Dazu seitliche Oberkörperairbags und Mittelairbags, wiederum jeweils für Fahrer und Beifahre.



Fahrassistenzsysteme wie die vorausschauende automatische Distanzregelung, kombiniert mit der adaptiven Spurführung Travel Assist und ein Spurwechselassistent sorgen für zusätzliche Sicherheit. Auch, wenn das Fahrzeug schon geparkt ist, sind Assistenzsysteme hilfreich. Der Türöffnungsassistent warnt beim Aussteigen vor einer möglichen Kollision - zum Beispiel mit einem Fahrradfahrer beim Öffnen der Tür. Die entsprechende Warnleuchte im Außenspiegel leuchtet und zusätzlich ertönt ein Warnsignal.



Serienmäßig verfügt der Cupra Born zudem über eine Müdigkeitserkennung. Dabei ermittelt das Fahrzeug, ob das Fahrverhalten auf Müdigkeit schließen lässt und informiert den Fahrer mittels eines akustischen Signals und eines Symbols im Display des Kombiinstruments.



Das PreCrash-System kommt dann zum Einsatz, wenn eine Gefahrensituation unmittelbar droht. Das System ergreift Maßnahmen zum Schutz der Insassen. Zum Beispiel die Gurtstraffung, das Einschalten der Warnblinkanlage oder das automatische Schließen der Fenster und des Glasdaches.



Sollte es doch mal zu einem Unfall oder einer Panne gekommen sein, können im Born über die Notruf-Taste in der Dachkonsole Sprachdienste aktiviert werden. Es stehen drei Optionen zur Verfügung: Info-Ruf, Pannen-Ruf oder Notruf-Service. Der automatische Notruf wird bei Auslösung des Airbags gestartet und eine Verbindung zur Notrufzentrale hergestellt. Sollten die Fragen der Notrufzentrale nicht beantwortet werden, werden automatisch Rettungsmaßnahmen eingeleitet.



Etwas weniger spektakulär, aber im Alltag sehr hilfreich ist der Fernlichtassistent, der auch bei absoluter Dunkelheit für den nötigen Weitblick sorgt und sich automatisch ausschaltet, wenn er entgegenkommende Fahrzeuge wahrnimmt oder eine Ortschaft durchfahren wird. In manchen Fällen muss das Fernlicht manuell ausgeschaltet werden.



Seit Kurzem müssen nach einer EU-Vorschrift alle neuen elektrisch angetriebenen und daher lautlos fahrenden Fahrzeuge beim An- und Rückwärtsfahren zumindest von außen gut wahrnehmbare Geräusche von sich geben. Bei niedrigen Geschwindigkeiten gibt der Cupra Born daher ein akustisches Signal ab, das Fußgänger warnen soll.

