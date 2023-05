Citroen Berlingo Sonderedition mit 2CV Fourgonnette Bodykit

Citroen macht es schon wieder, nach dem Oli (all-E) Konzeptfahrzeug kommt das nächste optisch herausstechende Sondermodell in Form des Belingos, das ein komplettes Makeover durch ein Bodykit erhält. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich das auf 200 Einheiten limitiere Modell angeschaut.



Der Berlingo wird zur "Kastenente" und erhält das klassische Kürzel "2CV Fourgonnette". Ermöglicht wird dies durch den italienischen Karosseriebauer Caselani in Kooperation mit dem Citroen-Designteam, das ein Bodykit für den Berlingo als Hommage an das ikonische Originalmodell entwickelt hat. Das Ergebnis: von außen Vintage, im inneren und antriebstechnisch die Moderne eines aktuellen Fahrzeuges inklusive aller möglichen Antriebsvarianten des Berlingo, auf Wunsch also auch vollelektrisch.



Einen normalen Berlingo erkennt man nach dem Umbau nicht mehr wieder, Gründe dafür sind die komplette Überarbeitung der Frontpartie mit V-förmig gewölbter Motorhaube und Modifikationen an Kühlergrill, Stoßstange und Radkästen. Die im Retro-Look gehaltenen Scheinwerfer "runden" die Optik ab, diesmal in der Front integriert und nicht wie beim historischen Modell komplett abgesetzt.



Die Seiten, die hinteren Türen und das Dach sind aus Glasfaserkomponenten hergestellt, im Original wurde die Optik seinerzeit mit Wellblech realisiert, in der 2023er Variante haben diese Teile auch nicht mit der Fahrzeugstruktur zu tun, sondern legen sich als "zweite Haut" über das Blechkleid des Berlingo.



Die Heckleuchten wurden ebenfalls überarbeitet und kommen in runder Optik daher, auch die vertikalen Fenster an den hinteren Türen wurden oben und unten abgerundet, angelehnt an den ursprünglichen 2CV. Und wem moderne Felgen nicht gefallen, der kann auch auf die originalen Radkappen zurückgreifen.



Insgesamt zehn historische Citroen-Farben aus den 1960ern und 1970er Jahren werden angeboten, auf Wunsch kann der Berlingo 2CV Fourgonnette aber auch in individueller Firmenfarbe lackiert werden.



Die 2023er Variante der Kastenente ist auf 200 Stück limitiert, symbolisiert durch eine einzigartige Plakette mit Nummerierung, welche im Innenraum verbaut wird. Wer den klassischen Look haben möchte hat zwei Optionen dies zu verwirklichen: seinen schon im Besitz befindlichen Berlingo umbauen zu lassen (Kosten: ab 16.800 Euro + Mehrwertsteuer) oder direkt einen neuen Berlingo im Paket inklusive Umbau zu bestellen (ab 39.000 Euro + Mehrwertsteuer, zirka 4.000 Euro günstiger als der nachträgliche Umbau).



Als Varianten sind der Fourgonnette Panel Van für Gewerbetreibende, der Fourgonnette Crew-Cab Van, der mit Fenstern hinten ausgestattet ist und bis zu fünf Personen befördern kann sowie der Fourgonnette Passenger Van, ein Freizeitfahrzeug in jeder verfügbaren Motorisierung möglich.



Vielleicht noch erwähnenswert für die Planung: Der Umbau findet in Norditalien, in den Werkstätten von Caselani in der Lombardei in Handarbeit statt, dort muss der umzubauende Berlingo dann natürlich entsprechend vorstellig werden.



Mike Neumann / mid

