Aprilia Motorrad V4 Special Edition

Achtung Special Edition: Die beiden Flaggschiffe der Aprilia V4-Baureihe, die RSV4 Factory und die Tuono V4 Factory, präsentieren sich zeitlich limitiert in der Saison 2023 als Special Edition im Farbdesign Speed White.



Die Modelle der "Speed White"-Edition werden von einem Weißton dominiert, der die aerodynamischen Linien mit den integrierten Winglets betont, so der Hersteller. Kombiniert mit roten Felgen, sind der Aprilia Schriftzug und die Grafik vom Look der erfolgreichen 2023er-Aprilia RS-GP-Werksrennmaschine inspiriert.



Neben der limitierten "Speed White" Edition sind die V4-Factory-Modelle weiterhin auch in den Farben Time Attack und Ultra Dark lieferbar.



Unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19 Prozent MwSt und Nebenkosten:



Aprilia RSV4 Factory Speed White: 26.499 Euro - lieferbar: Mai 2023



Aprilia Tuono V4 Factory Speed White: 21.499 Euro - lieferbar: Mai 2023

