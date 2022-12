CES 2023: Stellantis weist den Weg in eine bessere Zukunft

Stellantis bringt seine Vision für eine neue Ära modernster Mobilitätsfreiheit auf die CES 2023, dem Technologie-Event vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Das Bekenntnis, bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen, werden Innovationen und ein komplettes Umdenken im gesamten Geschäft erforderlich machen.



"Wir zeigen auf der CES das Beste unserer Technologie", betont Stellantis CEO Carlos Tavares. Sie ziele darauf ab, Kunden zu begeistern und den Klimawandel zu bekämpfen, der die größte globale Herausforderung von heute sei. "Sie werden sehen, wie wir elektrifizierte und emissionsfreie Antrieb auf den Markt bringen, wie unsere Software die Mobilität einfacher und sicherer macht, und wie Nachhaltigkeit in all unseren Entscheidungen verankert ist. Unser Bestreben, bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen, ist unser Nordstern", bekräftigt Carlos Tvares.



Zu den Höhepunkten gehören die Weltpremieren der Peugeot Inception-Konzeptstudie, die von Peugeot-CEO Linda Jackson vorgestellt wird, und der Ram 1500 Revolution BEV-Konzeptstudie, die von Ram-CEO Mike Koval präsentiert wird.



Mit dem Peugeot Inception Concept liefert die Marke ein Beispiel für die Emotion des Designs und die Zukunftsvision - mit einem Cockpit, das das Erlebnis Auto neu erfindet, den Innenraum von Grund auf neu designt und die nächste Generation des Peugeot i-Cockpits noch präziser gestaltet. Der mit fortschrittlichen Technologien ausgestattete Ram 1500 Revolution BEV Concept basiert auf der STLA-Plattform, der "BEV-by-Design-Architektur" für Body-on-Frame-Fahrzeuge. Er verkörpert eine visionäre Roadmap und einen Blick in die Zukunft, der belegt, wie die Truck-Marke das Pickup-Segment einmal mehr neu definiert.



Außerdem wird die schon legendäre Geländetauglichkeit der Marke Jeep jetzt durch eine globale Elektrifizierungsinitiative erweitert, die 4xe zum neuen 4x4 macht. Jeep wird bis 2025 hundert Prozent seiner Modelle mit einer elektrifizierten Variante auf dem Markt haben, um die Vision der Marke zu erreichen: Null-Offroad-Emission und autonome Freiheit auf Trails. Chrysler bietet eine Vorschau auf die ersten nordamerikanischen Anwendungen innovativer Stellantis-Konnektivität und stellt die neuesten Entwicklungen im Rahmen seines Bekenntnisses vor, im Jahr 2025 das erste batterieelektrische Chrysler-Fahrzeug auf den Markt zu bringen und im Jahr 2028 ein komplett batterieelektrisches Portfolio anzubieten.



Das Dodge Charger Daytona SRT BEV Konzept zeigt, was ein verstärktes Muscle Car alles sein kann und gibt einen Ausblick auf die elektrifizierte Zukunft von Dodge - in einem Fahrzeug, das sich wie ein Dodge fährt, wie ein Dodge aussieht und wie ein Dodge klingt: mit emissionsfreiem Antrieb. Fiat wird den "Fiat Metaverse Store" präsentieren, den weltweit ersten interaktiven Showroom mit Metaverse-Technologie.



Free2move, die Mobilitätsmarke von Stellantis bietet eine multimodale 360-Grad-Plattform aus einer Hand, die sich nahtlos an die Bedürfnisse der Verbraucher anpasst, unabhängig davon, ob es sich um private oder berufliche Zwecke handelt. Diese agile, skalierbare und modulare Softwareplattform ist bereit, alle zukünftigen Mobilitätsdienste wie Mikromobilität oder autonome Transportlösungen zu integrieren.



Das virtuelle Erlebnis von Stellantis auf der CES 2023 geht in der Nacht zum 6. Januar um 00:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit live unter: stellantisces2023.com.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1