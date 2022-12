CES 2023: Polestar 3 mit Fahrerüberwachung von Smart Eye

Der Soft - und Hardware-Anbieter Smart Eye und Polestar, der Hersteller von Performance-Elektroautos, werden im Januar 2023 das Driver Monitoring System (DMS) des Polestar 3 auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorstellen. Die Fahrerüberwachungstechnologie von Smart Eye ist im Polestar 3 serienmäßig enthalten.



Entwickelt, um Unfälle zu vermeiden und Leben zu retten, verfügt der Polestar 3 über zwei Closed-Loop-Premium-Kameras und die Software von Smart Eye. Diese erfasst die Kopf-, Augen- und Augenlidbewegungen der fahrenden Person und kann gegebenenfalls Warnmeldungen, Töne und sogar eine Notbremsfunktion auslösen, wenn sie die fahrende Person als abgelenkt, müde oder abwesend erkennt. Die Technologie wird in den kommenden Jahren immer relevanter, um die Verbesserung und Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards von staatlicher Seite sowie von entsprechenden Organisationen zu unterstützen.



Das DMS ist Teil eines erweiterten Systems zur Unterstützung der fahrenden Person, das unter anderem Driver Alert Control, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise Control und Pilot Assist umfasst. Die Daten der verschiedenen Systeme werden vom zentralen NVIDIA Autocomputer verarbeitet und interpretiert.



Auf der CES können die Besucherinnen und Besucher sehen, wie die Kameras im Polestar 3 die Kopf- und Augenbewegungen der fahrenden Person verfolgen und wie die Software dank künstlicher Intelligenz den Zustand der Fahrerin oder des Fahrers in Echtzeit erkennt.



"Diese Technologie adressiert einige der Hauptursachen für tödliche Unfälle und kann somit dazu beitragen, Leben zu retten, indem sie die fahrende Person auffordert, ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Straße zu richten - und vorbeugende Maßnahmen einleitet, wenn er oder sie dies nicht tut oder nicht kann", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.



Martin Krantz, CEO und Gründer von Smart Eye: "Wir freuen uns, unsere innovativen schwedischen Kollegen auf unserem Stand auf der CES begrüßen zu dürfen. Über eine Million Fahrzeuge sind bereits mit unserer fortschrittlichen Driver-Monitoring Technologie ausgestattet". Dies sei eine großartige Gelegenheit zu zeigen, was sich unter der Oberfläche eines der neuesten Autos verberge, das die Technologie von Smart Eye nutze.



Smart Eye präsentiert sich auf der CES in der West Hall am Stand 6353. Die CES öffnet am 5. Januar 2023 für die Öffentlichkeit.

