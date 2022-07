Buchtipp: "Enduros - Motorräder fürs Grobe"

Es sind robuste Maschinen, wahre Multitalente und auf jedem Untergrund zu Hause. Sie meistern den täglichen Weg zur Arbeit und bei Bedarf auch eine Weltreise: Enduros.



Wer in den 1950er- und 60er-Jahren mit seinem Motorrad ins Gelände wollte, besorgte sich einen "Scrambler" - eine Straßenmaschine mit grobstolligen Reifen und Änderungen an Schutzblechen, Auspuff und Lenker. Erst mit Beginn der 1970er entstanden erste Maschinen, die für genau diesen Zweck entwickelt wurden: die sogenannten Enduros. Heute sind aus den einst rauen Gelände-Gesellen langstreckentaugliche Reise-Enduros geworden, die zur beliebtesten Motorradgattung überhaupt gehören.



Im Delius Klasing Verlag ist das Werk "Enduros - Motorräder fürs Grobe" erschienen. Der Autor Dirk Mangartz, der seit einem Vierteljahrhundert als Motorjournalist für verschiedene Verlage tätig ist, führt in diesem Praxisband durch die Geschichte der Enduros. Der Ratgeber ist mit 260 Fotos und Abbildungen bestückt, auf 176 Seiten dient er als brauchbare Entscheidungshilfe für die Anschaffung und als nützliche Hilfestellung für die Besitzer von Geländemotorrädern.



Kapitel zum "Oldtimer- und Gebrauchtkauf", zu "Reisen mit der Enduro" sowie viele Wartungstipps runden das Werk ab. Zum Preis von 24,90 Euro erhältlich im Buchhandel oder unter www.delius-klasing.de.

