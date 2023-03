SsangYong mit neuem Namen

Aus der SsangYong Motor Company wird KG Mobility: Nachdem das koreanische Automobilunternehmen im September 2022 von der heimischen KG Gruppe übernommen wurde, erfolgt jetzt die Namensänderung. Sie bringt die Zugehörigkeit zum vielseitigen Mischkonzern zum Ausdruck.



Die KG Gruppe verfügt über 19 Tochtergesellschaften, die in unterschiedlichen Bereichen wie Chemie, Stahl, umweltfreundliche Energie, IT, Medien und sogar Bildung tätig sind. Als nachhaltiges, zukunftsorientiertes und globales Automobilunternehmen wird die neue Submarke "KG Mobility" Teil dieses Konzerns.



Unter dem Motto "Go. Different. KG Mobility" bringt das Unternehmen vier Elektroautos in verschiedenen Fahrzeugsegmenten auf den Markt: Den Anfang der vollelektrischen Modelloffensive bildet der Torres EVX, dem ein mittelgroßer Pick-up (Projektname O100) und ein weiteres SUV (F100) folgen. Auch ein kompaktes Elektro-SUV (KR10) ist geplant. Hierfür entwickelt KG Mobility auch eine neue EV-Plattform, in Kooperation mit anderen IT- und Softwareunternehmen der KG Gruppe wird darüber hinaus an autonomen Fahrfunktionen und fortschrittlicher Konnektivität gearbeitet.

