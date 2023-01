Auslieferungen 2022: Porsche mit leichtem Plus

Porsche zeigt sich im Geschäftsjahr 2022 robust und erreicht bei den Auslieferungen ein leichtes Plus. Insgesamt lieferte der Sportwagenhersteller in den vergangenen zwölf Monaten 309.884 Fahrzeuge aus, das sind drei Prozent mehr als 2021 - trotz zahlreicher globaler Krisen.



"Die vielen Herausforderungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die andauernde Halbleiterkrise, haben das vergangene Jahr geprägt und uns stark gefordert", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. "Umso stolzer bin ich auf das gesamte Porsche-Team. In diesem schwierigen Umfeld haben wir es geschafft, so vielen Kunden wie noch nie den Traum vom eigenen Porsche zu erfüllen."



In der Vertriebsregion Europa lieferte Porsche im vergangenen Jahr 62.685 Fahrzeuge aus. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 29.512 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen - ein Zuwachs von drei Prozent. In Nordamerika kam Porsche auf 79.260 Auslieferungen und liegt damit auf Vorjahresniveau.



Im weiterhin größten Einzelmarkt China wurden 93.286 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (- zwei Prozent). Der moderate Rückgang hier ist insbesondere auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Infektionswellen, coronabedingte Lockdowns sowie logistische Herausforderungen beeinflussten die Auslieferungen. Die Vertriebsregion Übersee und Wachstumsmärkte entwickelt sich weiterhin positiv mit einem Auslieferungszuwachs von 13 Prozent. 45.141 Kunden konnten dort im Jahr 2022 ihr Fahrzeug entgegennehmen.



Die Modelle mit der größten Nachfrage waren auch 2022 die SUVs der Marke: 95.604 Kunden nahmen einen Porsche Cayenne entgegen. Auf Platz zwei folgt der Macan mit 86.724 ausgelieferten Einheiten. Weiterhin sehr beliebt ist der Porsche 911 mit 40.410 Auslieferungen (+ fünf Prozent). Die Sportwagenlimousine Panamera ging an 34.142 Kunden (+ 13 Prozent).



Der Taycan liegt auf unverändert hohem Auftragsniveau. 2022 konnte Porsche weltweit 34.801 Fahrzeuge der Baureihe ausliefern (-16 Prozent). Der Rückgang resultiert aus Engpässen in den Lieferketten und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit. Beides trifft den Elektrosportwagen in besonderem Maße. Von den Modellen 718 Boxster und 718 Cayman gingen 18.203 Einheiten an Porsche-Kunden.

