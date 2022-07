Alfa Romeo F1 Team Dokumentation

Für Alfa Romeo zählt die Leidenschaft für den Rennsport seit 1910 zu den Grundwerten. 1950 wurde Alfa Romeo Pilot Giuseppe "Nino" Farina der erste Weltmeister in der Geschichte der Formel 1. Diese Passion teilt die Marke jetzt durch "Beyond the Visible" mit allen Zuschauern, die den Motorsport genauso lieben oder einfach nur neugierig auf die Hintergründe eines Formel-1-Teams sind. Die vom Studio Lunartic Productions produzierte Dokumentation besteht aus fünf Episoden, die während der gesamten Rennsaison 2022 auf den Social-Media-Kanälen von Alfa Romeo veröffentlicht werden.



Die Serie zeigt die Fahrer Valtteri Bottas und Zhou Guanyu sowie das komplette Alfa Romeo F1 Team Orlen. Neben dem Einsatzteam an der Rennstrecke mit rund 80 Personen besteht die Formel-1-Mannschaft von Alfa Romeo aus weiteren mehr als 500 Mitarbeitern in der Teambasis in Hinwil (Schweiz), die unermüdlich an einem Ziel arbeiten: in der bedeutendsten Motorsportdisziplin der Welt erfolgreich zu sein.



"Beyond the Visible" beschäftigt sich auch mit Themen, die von den Formel-1-Teams normalerweise gehütet werden wie ein Staatsgeheimnis. Beispielsweise die Arbeit an der Aerodynamik der Rennwagen oder das Aufstellen von Rennstrategien geschieht bewusst im Verborgenen. Gerade diese Bereiche sind oft für den Erfolg eines Teams von entscheidender Bedeutung.



Ein weiterer Aspekt der Dokumentation ist die Arbeit des Teammanagements mit dem Reglement der Formel 1. Die richtige Interpretation kann schon der Schlüssel zum Erfolg sein. Sie führt außerdem zu technologischen Lösungen auf einem so hohen Niveau, dass die Formel 1 häufig mit der Raumfahrt verglichen wird.



Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager, kommentiert: "Die Dokumentation 'Beyond the visible' ist ein ehrgeiziges Projekt. Das Ziel ist, den Fans alles zu zeigen, was Formel-1-Teams normalerweise nicht sichtbar machen. Hinter den Kulissen arbeiten an jedem Rennwochenende leidenschaftliche Profis unermüdlich mit dem einzigen Ziel, Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen. Die Themen reichen von der Entwicklung des Autos bis zur sportlichen und mentalen Vorbereitung unserer Fahrer, von der komplexen internationalen Logistik bis zu den strategischen Entscheidungen, aus denen die Ergebnisse auf der Rennstrecke resultieren. Die Formel 1 ist die Königsklasse des Rennsports. Damit ist sie ein selbstverständliches Betätigungsfeld für Alfa Romeo, eine Marke, die seit 1910 für italienischen Sportsgeist steht."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1