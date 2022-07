Alfa Romeo gestohlen

Bürstadt. Ein grauer Alfa Romeo Giuletta im Wert von über 20 000 Euro ist in der Nacht vom Gelände eines Autohauses in der Forsthausstraße in Bürstadt gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie das parkende Auto entwendet wurde. Es trägt die amtlichen Kennzeichen GG-DR 1297. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können - insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Autos. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/70 60 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1