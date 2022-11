Ob es Gianni Infantino wohl schmeckt, dass er dieses Mal ganz offenbar nicht an erster Stelle steht? In jeder Arena dieser Weltmeisterschaft wird für den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes (FIFA) eine Lounge bereitgestellt. Nicht, weil Katar so gastfreundlich ist. Es ist eine Vorgabe der FIFA an den Ausrichter des Turniers.

Im Stadion „974“, mitten in Doha, ist dieser Raum in einem

...