In den vergangenen Jahren war das mit dem Hallenbesuch nicht ganz so einfach. Geisterspiele, Zuschauer-Einschränkungen, Hygienekonzepte, Corona-Regeln, Maskenpflicht. All diese Dinge beeinflussten das Leben, mal ganz abgesehen davon, dass es angesichts der gezeigten Leistungen ohnehin nicht sonderlich attraktiv war, Heimspiele der Rhein-Neckar Löwen zu besuchen.

Böse Zungen könnten

...