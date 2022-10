Lahm neu in „Hall of Fame“

Dortmund. Die „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs ist um drei Sportgrößen erweitert worden. Philipp Lahm, Fußball-Weltmeister von 2014, und die 1980er-Europameister Karl Heinz-Rummenigge und Bernd Schuster sind jetzt Teil der legendären Auflistung. Eine 30-köpfige Jury mit führenden Sportjournalisten des Landes wählte die Ex-Profis in die ruhmreiche Auswahl, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag mitteilte.

Philipp Lahm hält als zweiter Weltmeister von 2014 nach Miroslav Klose Einzug in die „Hall of Fame“. Der ehemalige Außenverteidiger war nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist seit Karriereende in diesem Jahr erstmals wählbar. „Ich wusste zwar nicht, dass ich schon museumsreif bin, aber ich freue mich ganz besonders über diese außergewöhnliche Auszeichnung“, sagte Lahm über die für ihn „unglaubliche Ehre“. Als Kapitän führte der heute 38-Jährige die deutsche Nationalmannschaft 2014 in Brasilien zum WM-Titel. dpa