Holzer räumt bis 2024 für die Adler auf

Mannheim. Der Wert von Korbinian Holzer für die Mannschaft der Adler Mannheim lässt sich nicht in Toren und Vorlagen ablesen. Der 34-Jährige ist kein Highlight-Spieler, der den Gegner auf dem Bierdeckel austanzt. Der Eishockey-Verteidiger ist vielmehr ein Führungsspieler, dessen Wort in der Kabine zählt und der auf dem Eis alles tut, um Treffer des Gegners zu verhindern. Dabei opfert er auch immer wieder seinen Körper: In dieser Saison hat Holzer bislang 70 Schüsse geblockt, die mitunter mit 150 Stundenkilometern auf den Kasten abgefeuert werden. Am Dienstag gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga bekannt, dass der Nationalspieler seinen Ende der Saison auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängert hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Korbi ist eine tragende Säule unserer Defensive“, wird Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung des Clubs zitiert. „Im Verlauf seiner Karriere hat er eine Menge Erfahrung gesammelt, sowohl auf als auch neben Eis geht er mit gutem Beispiel voran. Mit seiner Einstellung, mit seinen Führungsqualitäten zieht er seine Mannschaftskollegen mit, ist ein Vorbild für die jungen Spieler. Zudem ist er groß und robust, räumt vor dem eigenen Tor bedingungslos auf.“

Seit 2021 in Mannheim

Holzer wechselte im Sommer 2021 aus Yekaterinburg nach Mannheim, zuvor stand er viele Jahre in der NHL auf dem Eis. „Die Rahmenbedingungen in Mannheim passen. Wir haben auch in dieser Spielzeit einen starken Kader, spielen trotz einiger Widrigkeiten oben mit“, sagt Holzer und betont: „Das sind die Ansprüche, die man in Mannheim hat. Das sind aber auch die Ansprüche, die ich an mich und mein Team habe.“

Mehr zum Thema Eishockey Vertrag verlängert: Korbinian Holzer bleibt bei den Adler Mannheim Mehr erfahren Podcast „Sehr, sehr hohes Niveau“ Mehr erfahren Interview Marc Michaelis zu Gast im Podcast Adler-Check Mehr erfahren

Auch im Heimspiel gegen die Kölner Haie am Freitag (19.30 Uhr) werden in seiner Statistik wieder einige geblockte Schüsse dazukommen. cr