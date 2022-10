Mannheimer Morgen Plus-Artikel Katar-Serie, Teil 2 Gastarbeiter in Katar: Zu Besuch auf der Schattenseite der WM

Wenn es um Kritik an der Fußball-WM in Katar ging, drehte es sich immer auch um sie. Die Gastarbeiter leben und arbeiten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ein Einblick in die Welt der Migranten in Katar