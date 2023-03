Ein „Isi“ für die Löwen?

Mannheim. Um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, wollen die Rhein-Neckar Löwen bekanntermaßen auch ihre Kader-Planung wieder langfristiger aufbauen. Nach dem nahenden Abschied von Albin Lagergren zum SC Magdeburg nach dieser Saison und dem wahrscheinlichen Wechsel von Weltmeister Niclas Kirkeløkke, dem immer wieder eine bereits bestehende Einigung mit der SG Flensburg-Handewitt ab spätestens 2024 nachgesagt wird, muss der Mannheimer Handball-Bundesligist dabei vor allem im rechten Rückraum kurz- und mittelfristig handeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

61 Tore in der European League

Schon im Sommer dürfte deshalb wie bereits berichtet der Schwede Jon Lindenchrone (Frisch Auf Göppingen) zu den Löwen stoßen. Dass der Linkshänder die Schwaben verlässt, steht bereits seit November fest, beide Seiten vermieden bislang aber eine Bestätigung der Personalie. Ein Dementi gab es allerdings auch nicht.

Aus dem Umfeld des isländischen Rekordmeisters Valur Reykjavik wird mit Arnor Snær Oskarsson nun ein weiterer Name genannt, der bereits ab der nächsten Saison das Löwen-Trikot tragen soll. Der 1,82 Meter große Linkshänder gehört trotz seiner erst 23 Jahre bereits zu den Leistungsträgern von Valur und hinterließ auch schon als Kapitän der isländischen Jugend-Nationalmannschaft seine Spuren. Mit dem deutschen Handball kam Oskarsson in dieser Spielzeit bereits ebenfalls intensiv in Berührung: Mit Valur Reykjavik traf der Rückraumakteur im Hinspiel des Achtelfinales in der European League auf Frisch Auf Göppingen (Hinspiel 29:36) und erzielte dabei vier Treffer. In seinen bisherigen elf EL-Spielen der Saison 2022/23 traf Oskarsson bisher 61 Mal.