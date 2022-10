Effektive Adler jetzt Zweiter

Bill Stewart nahm den sechsten Erfolg in Serie mit Genugtuung zur Kenntnis. „Jetzt stehen wir auf dem zweiten Platz. Das ist okay für uns“, sagte der Trainer der Adler Mannheim nach dem 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Pinguins Bremerhaven. Und der 65-jährige Kanadier ergänzte: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die Jungs haben einen tollen Charakter. Es macht

...