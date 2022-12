Deshalb sind Argentiniens Rodrigo de Paul und Frankreichs Aurélien Tchouaméni so wichtig

Ehrbare Geister gibt es in Katar weitaus mehr als Einheimische. Überall tun sie etwas, oft in übergroßer Zahl. In dem reichen Wüstenemirat würde ohne die vielen Arbeiter und Angestellte aus allen Ecken der Erde, die im Schatten der Glitzerwelt ihren Dienst tun, bei dieser WM nichts laufen. Kein Hotel oder Shop hätte geöffnet, kein Bus oder Taxi würde fahren - und niemals wären beispielsweise

...