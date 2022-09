Ali verliert Titelkampf in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am 21. Mai hatte er seinen Kontrahenten Felice Moncelli in Offenbach noch nach Punkten geschlagen – beim Revanchekampf um den IBF-Europameistertitel im Superweltergewicht ging der Ludwigshafener Profiboxer Ahmad Ali nun in der Friedrich-Ebert-Halle in der siebten Runde K.O. In einem Duell, in das Lokalmatador Ali ab der ersten Runde nie wirklich fand, dominierte ein starker Felice Moncelli seinen Gegner fast nach Belieben, setzte immer wieder Wirkungstreffer und ließ seinerseits kaum wirkungsvolle Gegenangriffe zu. Bereits in der sechsten Runde rettete nur der Pausengong den 33-Jährigen vor einem Knockout, in der Runde darauf brach Ringrichter Timo Habighorst den Kampf nach weiteren heftigen Einschlägen beim Stand von einer Minute und 59 Sekunden ab.

