Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler Mannheim machen nur das Nötigste gegen Augsburg

Die Adler sind in der Deutschen Eishockey Liga durch den 3:1-Erfolg über Kellerkind Augsburg zurück auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Dabei zeigten die Mannheimer aber nur phasenweise, was in ihnen steckt