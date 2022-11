Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler Mannheim in Köln mit starkem Tiefensee und guter Effektivität

Die Adler Mannheim haben sich mit einem 3:1-Sieg in Köln in der Deutschen Eishockey Liga auf den dritten Platz geschoben. Großen Anteil am Erfolg hatte ein 20-Jähriger - wie schon unter der Woche beim 3:2 gegen München.