Adler Mannheim erschreckend schwach gegen Schwenningen

Nach drei Siegen in Folge haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga einen herben Rückschlag einstecken müssen. Beim 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) am Donnerstagabend vor 8393 Zuschauern in der SAP Arena zeigte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen. „In den vergangenen Spielen hatten wir Fahrt aufgenommen, heute waren wir aber einfach nicht bereit

...