Waldhof-Profi Lebeau droht Saisonaus

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof muss erneut länger auf Adrien Lebeau verzichten. Der Torschütze beim jüngsten 1:1 in Zwickau musste in der Partie am vergangenen Sonntag bereits nach 41 Minuten ausgewechselt werden, offenbar hat sich der Franzose bei seinem Comeback erneut einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen.

Bei noch sechs ausstehenden Spielen würde diese Diagnose einem Saison-Aus für den Offensivspieler gleichkommen. Lebeau hatte in der bisherigen Saison bereits zwei Mal mit ähnlich gelagerten Muskelverletzungen zu tun und verpasste deshalb sechs Spiele der Blau-Schwarzen.